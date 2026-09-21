Психолог Миллер объяснила, как беспорядок перегружает мозг

Беспорядок в квартире может вызывать когнитивную перегрузку: мозг постоянно замечает вещи, которые нужно убрать или разобрать. Психолог Александра Миллер посоветовала начать с небольшой зоны, сообщает NEWS.ru .

Миллер пояснила, что разбросанные вещи, грязная посуда и стопки бумаг создают визуальный шум. Мозг тратит энергию, чтобы фильтровать эти раздражители, и постоянно возвращается к незавершенным делам.

«Это называется когнитивная перегрузка», — сказала психолог.

По ее словам, мысль «потом уберу» может сохранять внутреннее напряжение.

Специалист также отметила, что депрессия, тревога и эмоциональное выгорание могут лишать человека сил на уборку. В такой ситуации, по ее мнению, важно работать с психологическим состоянием, а первым шагом может стать уборка одного угла или полки.