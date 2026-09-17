Анастасия Волочкова назвала работу главным способом борьбы с депрессией

Анастасия Волочкова поделилась секретом преодоления депрессии. Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей .

Анастасия Волочкова объяснила, что справляться с плохим настроением ей помогает работа. По словам балерины, после длительного восстановления от перенесенных травм и хирургических операций она с огромным энтузиазмом вернулась к привычным занятиям у станка.

«Мой дорогой, какие депрессии? Я только недавно восстановилась после травм и операций, а теперь у меня есть возможность снова пахать у станка. Депрессию я лечу с помощью своего трудоголизма, мне некогда страдать», — заявила артистка.

В завершение беседы танцовщица пожелала всем, кто столкнулся с сезонной осенней хандрой, как можно скорее преодолеть это состояние.