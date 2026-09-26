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    Психиатр Вилков заметил, что беспорядок может быть признаком депрессии

    Беспорядок дома тревожит не всех: его влияние зависит от особенностей человека. Иногда запущенная квартира указывает на уже развивающуюся депрессию, передает «Вечерняя Москва».

    Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова объяснила, что отсутствие уборки само по себе не обязательно приводит к депрессии или тревоге. Но у людей, которым важно видеть вещи на своих местах, беспорядок может усилить напряжение и стресс. По словам врача, реакция зависит от характера, темперамента и особенностей психики.

    Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков отметил, что беспорядок бывает следствием уже развивающейся клинической депрессии. В подавленном состоянии человек уделяет меньше внимания уборке и уходу за собой. Домашними делами могут пренебрегать и при тяжелых психических расстройствах, в том числе заболеваниях шизофренического спектра.

    При этом, по словам Вилкова, нежелание убираться не всегда говорит о болезни. Для некоторых людей домашний порядок не входит в число приоритетов, а беспорядок не вызывает стресса.

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