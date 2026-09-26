Психиатр Вилков заметил, что беспорядок может быть признаком депрессии

Беспорядок дома тревожит не всех: его влияние зависит от особенностей человека. Иногда запущенная квартира указывает на уже развивающуюся депрессию, передает «Вечерняя Москва» .

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова объяснила, что отсутствие уборки само по себе не обязательно приводит к депрессии или тревоге. Но у людей, которым важно видеть вещи на своих местах, беспорядок может усилить напряжение и стресс. По словам врача, реакция зависит от характера, темперамента и особенностей психики.

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков отметил, что беспорядок бывает следствием уже развивающейся клинической депрессии. В подавленном состоянии человек уделяет меньше внимания уборке и уходу за собой. Домашними делами могут пренебрегать и при тяжелых психических расстройствах, в том числе заболеваниях шизофренического спектра.

При этом, по словам Вилкова, нежелание убираться не всегда говорит о болезни. Для некоторых людей домашний порядок не входит в число приоритетов, а беспорядок не вызывает стресса.