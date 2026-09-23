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    Психолог Скрипачева заметила, что депрессия может лишить сил на уборку

    Бытовой беспорядок не всегда связан с ленью. За ним могут стоять депрессия, стресс или хроническая усталость, рассказала психолог Елена Скрипачева, сообщает RT.

    По словам Скрипачевой, при депрессии человеку бывает трудно заниматься даже простыми делами: мыть посуду или принимать душ. При остром стрессе и посттравматическом расстройстве силы уходят на совладание с пережитым.

    У подростков отказ от уборки может быть формой протеста, особенно если в детстве на них часто перекладывали домашние обязанности. У некоторых людей, в том числе художников и программистов, за видимым беспорядком стоит собственная система организации вещей.

    Психолог отметила, что разбросанные предметы могут восприниматься как незавершенные задачи. Это усиливает тревогу, мешает сосредоточиться и уснуть, вызывает самокритику и чувство стыда.

    Если беспорядок сопровождается потерей интереса к жизни, нарушениями сна и аппетита, пренебрежением гигиеной или мешает пользоваться кухней и ванной, Скрипачева советует обратиться к специалисту.

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