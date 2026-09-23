Психолог Скрипачева заметила, что депрессия может лишить сил на уборку

Бытовой беспорядок не всегда связан с ленью. За ним могут стоять депрессия, стресс или хроническая усталость, рассказала психолог Елена Скрипачева, сообщает RT .

По словам Скрипачевой, при депрессии человеку бывает трудно заниматься даже простыми делами: мыть посуду или принимать душ. При остром стрессе и посттравматическом расстройстве силы уходят на совладание с пережитым.

У подростков отказ от уборки может быть формой протеста, особенно если в детстве на них часто перекладывали домашние обязанности. У некоторых людей, в том числе художников и программистов, за видимым беспорядком стоит собственная система организации вещей.

Психолог отметила, что разбросанные предметы могут восприниматься как незавершенные задачи. Это усиливает тревогу, мешает сосредоточиться и уснуть, вызывает самокритику и чувство стыда.

Если беспорядок сопровождается потерей интереса к жизни, нарушениями сна и аппетита, пренебрежением гигиеной или мешает пользоваться кухней и ванной, Скрипачева советует обратиться к специалисту.