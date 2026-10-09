В Роспотребнадзоре рассказали, как поддержать иммунитет осенью

Сбалансированное питание, сон и физическая активность помогают поддерживать защитные силы организма осенью. Роспотребнадзор также напомнил о вакцинации и гигиене, сообщает novostivolgograda.ru .

В осеннем рационе должны оставаться овощи, фрукты и ягоды. Источники витамина C — цитрусовые, киви и сладкий перец, витаминов группы B — рыба, мясо, яйца, молочные продукты и зерновые. Недостаток железа может снижать гемоглобин и вызывать слабость, головокружение и бледность.

Кисломолочные продукты с пробиотиками помогают поддерживать микрофлору кишечника. Для снижения нагрузки на печень специалисты рекомендуют ограничить жирные и жареные блюда, копчености, кондитерские изделия и алкоголь. В меню советуют включать цельнозерновые каши, сухофрукты, курицу, кролика и морскую рыбу.

По данным специалистов, первые всплески заболеваемости гриппом обычно фиксируют не позже начала ноября. На выработку устойчивого иммунного ответа после вакцинации требуется не менее трех недель.

Важно соблюдать режим сна и питания, избегать переутомления и стрессов. Прогулки, танцы или бег помогут сохранить физическую активность. Ужинать рекомендуют не позже чем за три часа до сна.

После возвращения домой необходимо мыть руки с мылом. Одежда должна соответствовать погоде, сохранять тепло и не мешать коже дышать.