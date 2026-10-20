В центре Москвы мужчине стало плохо на строительных лесах

В Москве спасли мужчину, которому стало плохо на строительных лесах

В Москве служители храма удержали 45-летнего рабочего, которому внезапно стало плохо на строительных лесах при реконструкции объекта. Благодаря их действиям он не упал с высоты, сообщили 360.ru в экстренных службах.

ЧП случилось в Малом Ивановском переулке. По предварительной информации, мужчина находился на строительных конструкциях, когда почувствовал резкое недомогание и оказался заблокирован на высоте.

На место вызвали экипаж поисково-спасательного центра. До прибытия специалистов служители церкви поднялись к мужчине и удерживали его, предотвратив падение.

Ранее в Дагестане 32-летний машинист башенного крана рухнул из кабины с огромной высоты и умер до прибытия врачей.