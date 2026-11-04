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    Ученые предупредили, что смертность от рака шейки матки может вырасти почти на 40%

    Nature Medicine: смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Фото: РИА «Новости»

    Одним из самых распространенных злокачественных новообразований среди женщин во всем мире остается рак шейки матки. Исследователи прогнозируют, что смертность от этого вида онкозаболевания вырастет почти на 40% к 2050 году, результаты работы «Глобальное бремя болезней» опубликовал журнал Nature Medicine.

    Исследователи оценили заболеваемость раком шейки матки, смертность от него и количество лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности, в 204 странах и территориях с 1990 по 2023 год. Также составили прогноз до 2050 года.

    Специалисты прогнозируют, что ежегодно к 2050 году будет фиксироваться 1,08 миллиона новых диагнозов и 522 тысячи летальных исходов. Смертность от рака шейки матки вырастет на 39,3% по сравнению с 2024 годом в абсолютном выражении.

    Ранее врач-онколог Чеховской больницы Анна Хотулева рассказала, что скрининг помогает выявить рак до появления боли и выраженных симптомов.

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