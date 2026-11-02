Курильщиков предупредили о рисках рака почек, желудка и поджелудочной

Канцерогенные вещества из сигарет всасываются в кровь и могут воздействовать на органы, которые не соприкасаются с ним напрямую, рассказала RT онколог Анастасия Фатьянова.

У курильщиков в группу риска попадают пищевод, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь и желудок. По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Фатьяновой, дым годами разрушает слизистую оболочку, провоцируя злокачественные изменения.

Ранние симптомы часто отсутствуют или маскируются под гастрит, остеохондроз и усталость. При раке пищевода возможны трудности при глотании и дискомфорт за грудиной. Опухоль поджелудочной железы проявляется потерей веса, желтухой и болью в верхней части живота, отдающей в спину. Поводом для проверки почек и мочевого пузыря должны стать изменения мочеиспускания, отеки или изменение цвета мочи.

Курение повышает риск рака желудка, особенно в сочетании с инфекцией Helicobacter pylori. Стойкая изжога, боль в животе, быстрое насыщение и потеря веса требуют консультации врача. Для пациентов из группы риска может быть назначена гастроскопия. Фатьянова подчеркнула, что на ранних стадиях процесс можно остановить, и рекомендовала включать анализ мочи и УЗИ почек в ежегодный чек-ап.