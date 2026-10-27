Врачи предупредили об опасности длительной температуры без симптомов простуды

Длительное повышение температуры тела около 37 градусов без признаков простуды может указывать на опасные болезни или стресс. Об этом медики рассказали в эфире программы «Ваше здоровье!» на Пятом канале .

Терапевт Мария Рудницкая объяснила, что сохраняющийся субфебрилитет иногда сигнализирует об онкологии, заболеваниях системы крови, туберкулезе, ВИЧ или грибковых инфекциях. На начальных стадиях эти патологии могут не иметь других проявлений, отметил URA.RU.

Жар без инфекционного процесса возможен и из-за эмоционального напряжения. Гинеколог-эндокринолог Ирина Калачева уточнила, что подъем значений до 37–38 градусов на фоне стресса называют термоневрозом.

Специалисты рекомендовали не принимать жаропонижающие наугад, а обратиться к врачу для выяснения точной причины недомогания.