Онколог оценил шансы Лерчек на излечение рака инновационным методом в Китае

Блогер Валерия Чекалина рассматривает возможность пройти CAR-T-терапию в Китае. Инновационный дорогостоящий метод применяется в лечении заболеваний крови и не гарантирует результата при раке желудка. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил Life.ru. Life.ru

Он объяснил, что CAR-T отличается от химиотерапии подходом к лечению, при нем используются собственные возможности организма больного. Специалисты возьмут иммунные клетки Лерчек, модифицируют, размножат и вернут в организм.

Сложность заключается в том, что после лечения раковые клетки могут сохраниться в организме. Кроме того, Черемушкин не уверен в эффективности методики на четвертой стадии рака.

«Но CAR-T-терапия — абсолютно не панацея. <…> Но попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Все, что можно сделать, нужно делать», — сказал доктор.

В России этот метод не распространен из-за высокой стоимости, поэтому желающие могут поехать в США, Европу или Китай. Онколог сообщил, что CAR-T успешно применяется при некоторых заболеваниях крови, но в отношении рака желудка является скорее экспериментальным подходом.

Лерчек рассматривает CAR-T-терапию из-за выявления новых метастаз. Для поездки в Китай ей потребуется разрешение суда.