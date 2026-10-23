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    Онколог оценил шансы Лерчек на излечение рака инновационным методом в Китае

    Онколог Черемушкин: CAR-T-терапия не гарантирует Лерчек излечение от рака

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Валерия Чекалина рассматривает возможность пройти CAR-T-терапию в Китае. Инновационный дорогостоящий метод применяется в лечении заболеваний крови и не гарантирует результата при раке желудка. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил Life.ru.Life.ru

    Он объяснил, что CAR-T отличается от химиотерапии подходом к лечению, при нем используются собственные возможности организма больного. Специалисты возьмут иммунные клетки Лерчек, модифицируют, размножат и вернут в организм.

    Сложность заключается в том, что после лечения раковые клетки могут сохраниться в организме. Кроме того, Черемушкин не уверен в эффективности методики на четвертой стадии рака.

    «Но CAR-T-терапия — абсолютно не панацея. <…> Но попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Все, что можно сделать, нужно делать», — сказал доктор.

    В России этот метод не распространен из-за высокой стоимости, поэтому желающие могут поехать в США, Европу или Китай. Онколог сообщил, что CAR-T успешно применяется при некоторых заболеваниях крови, но в отношении рака желудка является скорее экспериментальным подходом.

    Лерчек рассматривает CAR-T-терапию из-за выявления новых метастаз. Для поездки в Китай ей потребуется разрешение суда.

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