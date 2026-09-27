Токсиколог Кутушов предупредил об опасности икры с сомнительных сайтов

Врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал не покупать дешевую икру на сомнительных сайтах, в соцсетях и с рук. Такой продукт может содержать опасные токсины и запрещенные консерванты, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, нарушение технологии заготовки икры повышает риск отравления. Во время нереста икра некоторых пресноводных рыб содержит ципринол. Этот токсин вызывает сильную боль и рвоту и не разрушается даже при длительной термической обработке.

Рыба также может накапливать в загрязненных водоемах свинец, ртуть и пестициды. Еще одну угрозу представляет запрещенный консервант уротропин (Е239). Кутушов предупредил, что в кислой среде икры он превращается в формальдегид.

Токсиколог рекомендовал не брать икру у незнакомых продавцов, даже если она стоит дешевле, пишет «ФедералПресс».