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    Терапевт Шураева назвала алкоголь и курение угрозами для поджелудочной

    Алкоголь сильнее всего повышает риск поражения поджелудочной железы. Курение также способствует развитию хронического панкреатита и рака этого органа, сообщает Свободная пресса.

    Терапевт, нутрициолог Елена Шураева рассказала, что в большинстве стран алкоголь вызывает 60–80% случаев хронического панкреатита у взрослых. Врачи выделяют отдельную форму заболевания — алкогольный панкреатит.

    При этом болезнь развивается не у всех, кто употребляет спиртное. По словам специалиста, риск зависит от индивидуальной восприимчивости, в том числе генетических и ферментных особенностей. Людям, у чьих близких был панкреатит или рак поджелудочной железы, врач рекомендовала сильно ограничить алкоголь, а лучше исключить его.

    Шураева назвала курение самостоятельным фактором риска хронического панкреатита и рака поджелудочной железы. Оно вызывает оксидативный стресс и воспаление, нарушает кровоснабжение, активирует ферменты поджелудочной, меняет состав панкреатического сока и способствует накоплению токсинов.

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