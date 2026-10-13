Терапевт Шураева назвала алкоголь и курение угрозами для поджелудочной

Алкоголь сильнее всего повышает риск поражения поджелудочной железы. Курение также способствует развитию хронического панкреатита и рака этого органа, сообщает Свободная пресса .

Терапевт, нутрициолог Елена Шураева рассказала, что в большинстве стран алкоголь вызывает 60–80% случаев хронического панкреатита у взрослых. Врачи выделяют отдельную форму заболевания — алкогольный панкреатит.

При этом болезнь развивается не у всех, кто употребляет спиртное. По словам специалиста, риск зависит от индивидуальной восприимчивости, в том числе генетических и ферментных особенностей. Людям, у чьих близких был панкреатит или рак поджелудочной железы, врач рекомендовала сильно ограничить алкоголь, а лучше исключить его.

Шураева назвала курение самостоятельным фактором риска хронического панкреатита и рака поджелудочной железы. Оно вызывает оксидативный стресс и воспаление, нарушает кровоснабжение, активирует ферменты поджелудочной, меняет состав панкреатического сока и способствует накоплению токсинов.