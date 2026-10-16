Терапевт Разаренова посоветовала отказаться от удаленной работы при гриппе

Работа во время вирусной инфекции может затянуть выздоровление и повысить риск осложнений. Иногда стоит отложить даже домашние рабочие задачи, предупредила терапевт Александра Разаренова, сообщает Москва 24 .

Во время болезни организм одновременно борется с инфекцией и поддерживает работу остальных систем. Сохранение привычного темпа жизни создает дополнительную нагрузку и может ухудшить самочувствие. Осложнения вызывает и сама инфекция, но отсутствие полноценного отдыха повышает риски, пояснила врач.

При гриппе высокая температура, озноб, головная боль, ломота в мышцах и сильная слабость мешают эффективно выполнять задачи. Даже интеллектуальная работа отнимает энергию, необходимую для восстановления, особенно на фоне стресса, длительных совещаний и сокращения сна.

Разаренова подчеркнула, что сон участвует в регуляции иммунных процессов, а хронический недосып ослабляет защитные силы. Поэтому во время болезни прежде всего важно отказаться от переработок и ночных смен.

Возвращаться к интеллектуальной работе можно постепенно, если температура остается нормальной не менее суток без жаропонижающих. При этом нужно учитывать общее состояние, плавно увеличивать нагрузку и следить за самочувствием.