Терапевт Новиков назвал группы риска в дни магнитных бурь

Терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков назвал людей, которые чаще жалуются на самочувствие в дни повышенной солнечной активности. При этом научно подтвержденной связи между магнитными бурями и такими жалобами нет, сообщает Общественная Служба Новостей .

По наблюдениям Новикова, пациенты в такие дни чаще сообщают о головной боли, учащенном сердцебиении, вялости и недосыпе. Врач подчеркнул: эти наблюдения не доказывают, что симптомы вызваны геомагнитными возмущениями.

Среди тех, кто может быть наиболее уязвим, терапевт назвал пожилых и беременных, людей после инсульта или инфаркта, а также пациентов с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, диабетом и вегетососудистой дистонией. По его словам, у них могут обостряться заболевания, появляться бессонница, тревожность и раздражительность.

Новиков посоветовал соблюдать режим сна, пить достаточно воды, сократить употребление кофе, алкоголя и соленой пищи, поддерживать умеренную физическую активность. При нестабильном давлении врач рекомендовал регулярно измерять его и обсуждать отклонения с лечащим врачом. В долгосрочной перспективе, по его словам, могут помочь закаливание и регулярные занятия физкультурой.