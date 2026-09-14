Врач рассказал о признаках глистов у детей

Ночной зуд, беспокойный сон и повторяющиеся боли в животе могут указывать на заражение гельминтами у ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Татьяна Тарасова.

По словам врача, при энтеробиозе зуд в области заднего прохода усиливается вечером и ночью. Из-за расчесов кожа вокруг может краснеть и раздражаться. Ребенок начинает чаще просыпаться, ворочаться, становиться раздражительным или плаксивым.

На возможное заражение также указывают вздутие, тошнота, изменения стула, нестабильный аппетит, снижение веса и повышенная утомляемость. При значительном количестве паразитов у ребенка иногда развивается анемия и нарушения питания. Кожный зуд и высыпания тоже встречались при гельминтозах, однако сами по себе не доказывали заражение.

«Родители также могут заметить небольших белых червей на коже вокруг заднего прохода, нижнем белье или постельном белье, особенно ночью. При этом отсутствие видимых паразитов не исключает заражение: у некоторых детей оно протекает практически без симптомов», — подчеркнула Тарасова.

При подозрении на остриц врач рекомендовала не ограничиваться анализом кала. Для диагностики энтеробиоза используют тест с липкой лентой, который проводят утром до подмывания и посещения туалета. Давать ребенку противопаразитарные средства самостоятельно не стоит, в таком случае необходимо проконсультировать с лечащим врачом.

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