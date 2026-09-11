В России обновили состав вакцин от гриппа

Мурашко: в России полностью обновили штаммовый состав вакцин от гриппа

Российские производители полностью обновили штаммовый состав вакцин против гриппа перед осенне-зимним эпидемическим сезоном 2026–2027 годов. Об этом на заседании оперштаба с регионами сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, обновление затронуло все три компонента препарата в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения.

«Штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Производители работают над выпуском в оборот необходимых объемов вакцин», — сказал Мурашко.

Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что в сезон гриппа нужно соблюдать режим дезинфекции, желательно пройти вакцинацию и вовремя включать отопление.

Он посоветовал сделать прививки, избегать простуд и переохлаждения, не ходить с температурой на работу. В школах при появлении нескольких заболевших детей нужно немедленно отправлять класс на карантин, заключил Онищенко.