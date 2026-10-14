Стоматолог Мищенко предупредила о риске кариеса из-за сухого воздуха

Сухой воздух уменьшает выработку слюны и ослабляет защиту эмали и слизистой. Это повышает риск кариеса и инфекций, рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Дарья Мищенко, сообщает Life.ru .

По словам врача, недостаток влаги делает слизистую уязвимой к повреждениям, раздражению и боли, вызывает трещины губ. При влажности ниже 40% слюна хуже нейтрализует кислоты и поддерживает восстановление эмали.

Мищенко рекомендовала использовать увлажнитель с фильтрованной или дистиллированной водой, вовремя менять фильтры, проветривать помещения и проводить влажную уборку. Важно пить достаточно воды, есть сочные продукты, ограничить кофе и алкоголь. Жвачка без сахара или леденцы с ксилитолом после еды помогают стимулировать слюноотделение.

Детям нужны навыки гигиены и безопасные увлажняющие средства, пожилым — индивидуальный уход с учетом заболеваний. Пациентам с брекетами и протезами следует особенно тщательно следить за чисткой и раздражением слизистой.

Стойкая сухость, диабет, синдром Шегрена и постоянная заложенность носа требуют консультации специалиста. Если сухость связана с антигистаминными средствами, антидепрессантами или препаратами от гипертензии, коррекцию лечения нужно обсудить со стоматологом и лечащим врачом.