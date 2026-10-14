360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Стоматолог Мищенко предупредила о риске кариеса из-за сухого воздуха

    Сухой воздух уменьшает выработку слюны и ослабляет защиту эмали и слизистой. Это повышает риск кариеса и инфекций, рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Дарья Мищенко, сообщает Life.ru.

    По словам врача, недостаток влаги делает слизистую уязвимой к повреждениям, раздражению и боли, вызывает трещины губ. При влажности ниже 40% слюна хуже нейтрализует кислоты и поддерживает восстановление эмали.

    Мищенко рекомендовала использовать увлажнитель с фильтрованной или дистиллированной водой, вовремя менять фильтры, проветривать помещения и проводить влажную уборку. Важно пить достаточно воды, есть сочные продукты, ограничить кофе и алкоголь. Жвачка без сахара или леденцы с ксилитолом после еды помогают стимулировать слюноотделение.

    Детям нужны навыки гигиены и безопасные увлажняющие средства, пожилым — индивидуальный уход с учетом заболеваний. Пациентам с брекетами и протезами следует особенно тщательно следить за чисткой и раздражением слизистой.

    Стойкая сухость, диабет, синдром Шегрена и постоянная заложенность носа требуют консультации специалиста. Если сухость связана с антигистаминными средствами, антидепрессантами или препаратами от гипертензии, коррекцию лечения нужно обсудить со стоматологом и лечащим врачом.

    Читайте также

    Родить в 60, стать отцом в 90. Где проходит граница детородного возраста

    Запас жизненно необходимых лекарств в России оценили в 8 месяцев

    Кровью не питаются, но анемию провоцируют. Что такое лямблии, как с ними бороться и при чем тут кошки

    Эндокринолог назвала простой способ следить за питанием

    Психиатр назвал частые причины бессонницы

    Врач объяснила причины «тумана в голове» у молодых

    Россиянам назвали самый бесполезный анализ

    В России зарегистрировали препарат для лечения рака молочной железы

    Эндокринолог указала на опасные последствия похудения на «Оземпике»

    Эндокринолог Муравьева связала бессонницу и апноэ с набором веса

    Пять опасных инфекций. Как они связаны с развитием рака

    Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени