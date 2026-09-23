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    Стоматолог Кудзоева объяснила, почему после ОРВИ болит верхняя челюсть

    Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Зарина Кудзоева рассказала, что после ОРВИ воспаление носовых пазух может вызывать боль в верхних зубах, сообщает газета «Известия».

    Корни верхних жевательных зубов расположены близко к гайморовой пазухе. По словам Кудзоевой, при ОРВИ слизистая может отекать и мешать оттоку жидкости. Давление в пазухе повышается, а боль ощущается в области зубов.

    Обычно в таком случае ноют сразу несколько соседних верхних зубов. Боль может усиливаться при наклоне головы вперед. Если она сопровождается заложенностью носа и тяжестью в щеках или во лбу, Кудзоева советует сначала обратиться к ЛОР-врачу.

    Дыхание через рот при заложенном носе сушит слизистую и может повысить чувствительность эмали. Активное высмаркивание также способно усилить боль из-за перепадов давления.

    К стоматологу стоит обратиться, если болит один конкретный зуб, боль усиливается ночью или при накусывании, возникает реакция на холодное и горячее либо отекает десна.

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