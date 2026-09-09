Россиянам рассказали о полезной для сердца листовой зелени

Шпинат, рукола и другая листовая зелень помогают в укреплении сосудов и защищают сердце, снижая риск смертности почти на 21%. Об этом в комментарии News.ru заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев.

Он пояснил, что листовая зелень содержит нитраты, которые преобразуются в оксид азота, способствующий расширению сосудов, снижению артериального давления и образованию атеросклеротических бляшек.

«Больше всего этих веществ содержится в шпинате, руколе и свекольной ботве. Кроме того, овощи дают организму антиоксиданты для защиты клеток от повреждений, фитохимические вещества для снятия воспаления в сосудах и клетчатку для контроля холестерина и сахара», — пояснил Медведев.

Эксперт добавил, что для запуска процесса преобразования полезных веществ зелень требует тщательного пережевывания.

Людям старше 45 лет необходимо включить в свой рацион кабачки. Такой совет ранее дала диетолог Татьяна Брискман. Она подчеркнула, что при достижении 45-летнего возраста в организме ухудшается обмен веществ, а клетчатка кабачков оказывает полезное воздействие на все органы.