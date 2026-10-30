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    Сомнолог Царева назвала возможные причины разговоров во сне

    Невролог Царева: сноговорение может указывать на болезни сердца и дыхания

    Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала, что разговоры во сне у взрослых могут быть симптомом заболеваний. Среди возможных причин — нарушения работы сердца, дыхания и эпилепсия, сообщает RT.

    Разговоры во сне относятся к парасомниям — пограничным состояниям между нормой и патологией. По словам Царевой, до 14 лет сноговорение может быть вариантом нормы и не требовать лечения. Его появление во взрослом возрасте — повод разобраться в причинах, передает Ura.ru.

    Специалист пояснила, что сноговорение часто возникает из-за факторов, которые частично пробуждают мозг и меняют соотношение его активности и тонуса мышц. Это могут быть внешние воздействия, например толчок, или внутренние нарушения: затрудненное дыхание, паузы в работе сердца либо учащенное сердцебиение.

    Среди других возможных причин врач назвала активные движения ног во сне и эпилепсию. При эпилепсии избыточная активность нервных клеток повышает двигательную активность и тонус мышц, что дает человеку возможность говорить во время сновидения.

    Если сноговорение связано со стрессом, часто помогают снижение стресса, гигиена сна и соблюдение режима. При нарушениях сна или работы других органов может потребоваться помощь специалиста, отметила Царева.

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