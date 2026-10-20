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    Сомнолог Калинкин объяснил связь сновидений с состоянием организма

    Содержание снов может отражать нарушения дыхания и другие проблемы со здоровьем. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин, сообщает Sputnik.

    По словам эксперта, сны видят все, но не каждый их запоминает. Мозг во сне продолжает обрабатывать информацию как о недавних, так и о давних событиях. Около 60% сновидений приходится на быстрый сон, еще 40% — на медленный.

    Калинкин пояснил, что людям с тяжелым апноэ — остановками дыхания во сне — часто снится, будто они тонут или задыхаются. При синдроме беспокойных ног человек может видеть себя бегущим.

    Отдельные структуры мозга во сне могут оставаться активными. По словам специалиста, примерно треть людей переживает единичные эпизоды осознанных сновидений и может даже управлять ими.

    Сон также помогает закреплять и перерабатывать воспоминания. Калинкин связал улучшение психического состояния с частичным стиранием информации при ее повторной обработке.

    Кошмары могут возникать на фоне стресса и заболеваний, в том числе нейродегенеративных. При этом, подчеркнул эксперт, ученые пока не располагают объективным инструментом для точной оценки содержания сновидений.

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