Сексолог Миллер объяснила, почему осенью желание близости исчезает к вечеру

Сексолог Миллер: усталость может снижать либидо без охлаждения к партнеру

Дневные фантазии об интимной близости могут сменяться вечерней потерей интереса. Сексолог Александра Миллер связала этот контраст с долгим ожиданием удовольствия, стрессом и психологической защитой, сообщает Life.ru .

По словам Миллер, предвкушение близости задействует дофаминовую систему мозга, связанную с мотивацией и ожиданием награды. Но долгое ожидание без реализации желания иногда дает обратный эффект: интимная близость начинает восприниматься как задача, а возбуждение сменяется раздражением.

Другим возможным объяснением сексолог назвала психологическую защиту. В психоаналитической интерпретации сильное влечение может сопровождаться стыдом или страхом потерять контроль. Последующее подавление желания Миллер связала с механизмом «аннулирования» неприятных переживаний.

«То есть вечернее исчезновение желания — это не настоящее „не хочу“, а психологический откат, способ вернуть себе контроль над состоянием», — пояснила Миллер.

По мнению специалиста, в октябре контраст может усиливаться из-за усталости, дедлайнов и приближения итогов года. Она подчеркнула важность различать реальные потребности и навязчивые фантазии: универсального объяснения колебаний либидо нет.