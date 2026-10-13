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    Сексолог Миллер объяснила, почему осенью желание близости исчезает к вечеру

    Сексолог Миллер: усталость может снижать либидо без охлаждения к партнеру

    Дневные фантазии об интимной близости могут сменяться вечерней потерей интереса. Сексолог Александра Миллер связала этот контраст с долгим ожиданием удовольствия, стрессом и психологической защитой, сообщает Life.ru.

    По словам Миллер, предвкушение близости задействует дофаминовую систему мозга, связанную с мотивацией и ожиданием награды. Но долгое ожидание без реализации желания иногда дает обратный эффект: интимная близость начинает восприниматься как задача, а возбуждение сменяется раздражением.

    Другим возможным объяснением сексолог назвала психологическую защиту. В психоаналитической интерпретации сильное влечение может сопровождаться стыдом или страхом потерять контроль. Последующее подавление желания Миллер связала с механизмом «аннулирования» неприятных переживаний.

    «То есть вечернее исчезновение желания — это не настоящее „не хочу“, а психологический откат, способ вернуть себе контроль над состоянием», — пояснила Миллер.

    По мнению специалиста, в октябре контраст может усиливаться из-за усталости, дедлайнов и приближения итогов года. Она подчеркнула важность различать реальные потребности и навязчивые фантазии: универсального объяснения колебаний либидо нет.

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