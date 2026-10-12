Россиянкам объяснили причины осеннего выпадения волос и способы ухода

Сезонное выпадение волос связано с изменением светового дня и гормональными сдвигами. Обычно оно проходит самостоятельно, но дефицит питательных веществ может затянуть процесс, сообщает inkazan.ru .

Врач-дерматолог «Здравсити.Медицина» Юлия Фомина пояснила, что часть волосяных фолликулов переходит в фазу покоя. По ее словам, телогеновое выпадение обычно завершается через 2–3 месяца. Волосы выпадают равномерно, без очагов и залысин, а интенсивность постепенно снижается.

Врач-терапевт «Здравсити.Медицина» Ксения Руднева отметила, что восстановление зависит от обеспеченности тканей железом, цинком и витамином D3. Дефицит необходимо подтвердить анализами: бесконтрольный прием витаминов может усугубить проблему.

Железо важно для снабжения фолликулов кислородом, витамин D3 — для цикла обновления волос, цинк — для синтеза кератина. Фолиевая кислота и B12 участвуют в делении клеток волосяной луковицы. Комплексы «для красоты» малоэффективны без конкретного дефицита, а избыток витамина А токсичен для волос.

Специалисты рекомендуют временно отказаться от тугих хвостов, тяжелых заколок и агрессивного расчесывания мокрых волос. Для стимуляции микроциркуляции можно использовать мягкий массаж кожи головы.