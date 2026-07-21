Врач Уланкина назвала безопасную норму ягод в день

Эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина сообщила, что взрослым можно съедать одну-две порции ягод в день, или 150-300 граммов. Ягоды могут входить в общую норму овощей и фруктов, сообщает RT .

Отдельной суточной нормы для ягод нет: они входят в рекомендованные 400 граммов овощей и фруктов в день. Уланкина посоветовала ориентироваться на одну-две порции свежих или замороженных ягод без сахара.

Врач пояснила, что регулярное употребление ягод помогает увеличить количество клетчатки, витамина C и полифенолов в рационе. По ее словам, эти вещества поддерживают работу сердца, сосудов, обмен веществ и помогают сохранять нормальное артериальное давление.

Уланкина отметила, что ягоды содержат сравнительно немного сахара. При этом темные ягоды, в том числе черная смородина, голубика и ежевика, особенно богаты антоцианами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Эксперт предупредила, что большие порции могут вызвать вздутие, дискомфорт и послабление стула, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Во время обострения гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки кислые ягоды лучше обсуждать с лечащим врачом.

Людям с сахарным диабетом, по словам врача, обычно не нужно полностью отказываться от ягод, но важно учитывать их в общем количестве углеводов. Также Уланкина напомнила о риске аллергии и посоветовала с осторожностью есть некоторые ягоды при склонности к оксалатным камням в почках.

Врач добавила, что замороженные ягоды почти не уступают свежим по пищевой ценности. А варенье, джемы и сладкие компоты она не рекомендовала считать полноценной заменой из-за потери витаминов и большого количества сахара.