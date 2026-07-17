Уролог Бицоев предупредил, что арбуз может стать причиной почечной колики при мочекаменной болезни

Употребление арбуза не поможет избавиться от уже сформировавшихся камней в почках, предупредил в беседе с RT уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев. Если у человека есть крупный камень, увеличение количества мочи может привести к его смещению и закупорке мочеточника, что вызовет приступ почечной колики.

Людям с диагностированной мочекаменной болезнью не рекомендуется самостоятельно проводить «арбузную терапию» без консультации специалиста. Особенно это касается тех, у кого есть хронические болезни почек, выраженная сердечная недостаточность, тяжелая артериальная гипертония и другие заболевания, при которых врачи ограничивают объем потребляемой жидкости, написал «Петербургский дневник».

Также стоит учесть, что арбуз содержит большое количество природных сахаров. Поэтому людям с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена важно соблюдать умеренность и учитывать его в общей калорийности и углеводной нагрузке рациона.