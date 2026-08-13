Врач Разаренова предостерегла от злоупотребления продуктами с щавелевой кислотой

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова в беседе с «Москвой24» предупредила о потенциальной опасности щавелевой кислоты, которая содержится в ревене, орехах, свекле и шпинате. Употребление этих продуктов в больших количествах может привести к повреждению почек.

По словам врача, щавелевая кислота способна связывать кальций и приводить к формированию оксалатных кристаллов в почечной ткани, что мешает работе выделительной системы. В тяжелых случаях это может вызвать острую почечную недостаточность, представляющую угрозу для жизни.

Разаренова отметила, что при умеренном употреблении этих продуктов в пищу опасности для здоровья не возникает. Однако риски увеличиваются при наличии заболеваний почек или склонности к образованию оксалатных камней.

Кроме того, врач указала на опасность напитков, сваренных с добавлением раздробленных косточек персика, вишни, сливы и абрикоса. Вещества, содержащиеся в ядрах этих фруктов, могут блокировать способность клеток использовать кислород, вызывая отравление с такими симптомами, как головная боль, головокружение, тошнота и слабость. В тяжелых случаях возможна даже угроза жизни.