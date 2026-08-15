Стоматолог Антипенко предупредил о рисках избытка молочных продуктов

Стоматолог Алексей Антипенко сообщил, что избыток молочных продуктов в рационе может способствовать развитию гингивита и пародонтита, передает «Абзац» .

Антипенко рассказал, что молочные продукты полезны, однако их избыток в рационе может навредить здоровью полости рта. Особую осторожность врач рекомендовал соблюдать любителям твердых сыров: содержащийся в них казеин налипает на зубы и способствует образованию налета.

«Сначала от избытка молочных продуктов на зубах образуются наддесневые отложения, а затем, если их не убирает пациент или доктор, камень начинает расти под десну», — цитирует Антипенко радио Sputnik.

Врач пояснил, что воспаление десен может перерасти в пародонтит. Это заболевание вызывает кровоточивость, потерю костной ткани и постепенную подвижность зубов. Процесс развивается годами.

Антипенко также посоветовал не злоупотреблять белым вином с сырами и сочетанием молока с хлебом. Крошки сдобы налипают на зубы и могут усиливать формирование отложений.