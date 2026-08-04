Диетолог Залетова предупредила, что есть арбуз после обеда опасно

Врач Татьяна Залетова рассказала, что арбуз не стоит сочетать с плотной пищей и есть немытым, сообщает Москва 24

Залетова объяснила, что арбуз может накапливать вещества из почвы и воды. Основной риск представляют нитраты, которые при избытке азотных удобрений попадают в ягоду. Особенно опасны они для маленьких детей, беременных и людей с анемией.

Безопасность арбуза точно определит только лабораторный анализ. При выборе врач посоветовала обратить внимание на зернистую мякоть без желтых прожилок. Если растереть мякоть в воде, жидкость должна лишь слегка помутнеть, а не стать ярко-розовой.

Залетова также рекомендовала не есть арбуз вместе с мясом, рыбой, яйцами, хлебом, картофелем и кашами. Такое сочетание может вызвать брожение, вздутие и тяжесть. Ягоду лучше употреблять за час до еды или через два часа после нее и не запивать сладкими напитками.

Осторожность нужна людям с камнями в почках, заболеваниями кишечника с частой диареей и сахарным диабетом второго типа. Арбуз может спровоцировать движение камней, усилить перистальтику и быстро повысить уровень глюкозы в крови.