Общественная Служба Новостей: на виброплатформе нельзя тренироваться при варикозе и камнях в почках

Виброплатформа стала популярным инструментом для похудения. Производители утверждают, что она помогает сжигать калории, укреплять мышцы и ускорять метаболизм. О противопоказаниях к таким занятиям рассказала Общественная Служба Новостей .

Виброплатформа — это спортивный тренажер в виде плоской подставки, который вибрирует и создает нагрузку на тело. Благодаря этому активируется работа практически всех групп мышц.

Однако нельзя тренироваться при беременности и грудном вскармливании, наличии кардиостимулятора, тяжелых формах тромбоза и варикоза. Также от упражнений стоит отказаться пациентам с камнями в почках и желчном пузыре, свежих послеоперационных швах.