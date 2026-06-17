Гастроэнтеролог Кашух предостерегла от употребления щавеля при артрите и нарушениях солевого обмена

Щавель, популярная зелень с кислым вкусом, содержит много витамина С и может сравниться по его количеству с лимоном. Однако при некоторых заболеваниях употребление щавеля может быть опасно для здоровья. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с URA.RU , кому следует отказаться от этой зелени.

По словам Кашух, щавель — одна из первых витаминных культур, открывающих дачный сезон. В нем также много витаминов группы В, которые поддерживают нервную систему и улучшают память. Щавель обладает низкой калорийностью — всего 22 ккал на 100 г, но при этом богат клетчаткой, что делает его популярным продуктом в диетическом питании.

Однако у щавеля есть серьезный недостаток — высокое содержание органических кислот, в первую очередь щавелевой. Она может способствовать образованию камней в почках и раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Поэтому щавель не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью, подагрой, язвой желудка, панкреатитом и воспалительными заболеваниями кишечника.

С осторожностью его стоит употреблять при артрите и нарушениях солевого обмена. Детям до года щавель следует давать с осторожностью, а после можно понемногу вводить его в составе супов и салатов.