Диетолог Круглова напомнила об антибактериальных свойствах клюквы

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какая из ягод — клюква или брусника — полезнее для здоровья. Выяснилось, что обе ягоды содержат много ценных веществ и сложно определить однозначного лидера, сообщил aif.ru .

По мнению эксперта, клюква лидирует по содержанию витамина С, но брусника почти не уступает ей. Обе ягоды богаты органическими кислотами, калием, полезным для сердца, и пищевыми волокнами, которые благоприятно влияют на желудок.

Диетолог рекомендовала выбирать ягоду в зависимости от ситуации. Брусника обладает мягким мочегонным эффектом и помогает при цистите, но ее не стоит употреблять при камнях в почках. Клюква известна своим сильным антибактериальным действием и рекомендуется при инфекциях, добавил сайт KP.RU.