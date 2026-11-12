Врач Вишнякова посоветовала не выходить на работу при простуде без температуры

Даже при легкой простуде без температуры не стоит переносить болезнь на ногах и выходить на работу. Об этом в беседе с RT рассказала терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова.

По ее словам, отсутствие жара не означает полного здоровья: многие инфекции протекают без лихорадки, но со слабостью, насморком и кашлем. Строгий постельный режим при легком течении обычно не требуется — можно вставать и заниматься несложными делами, но работать на пределе сил и недосыпать не стоит. Организму необходимы сон, питье и снижение нагрузки.

Главный ориентир — не термометр, а общее состояние. Если трудно сосредоточиться, кружится голова или ломит мышцы, нужен отдых. Жаропонижающее может скрыть симптомы, но не ускоряет выздоровление. Возвращаться к активности разумнее, когда симптомы уменьшаются хотя бы сутки. После этого еще несколько дней стоит носить маску при контакте, проветривать и мыть руки.

Особенно внимательными нужно быть людям старше 65 лет, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. К врачу следует обратиться, если симптомы не уменьшаются больше десяти дней, состояние сначала улучшилось, а затем ухудшилось, появилась боль в ухе или усилился кашель.