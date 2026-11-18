Большинство случаев насморка у детей обходится без медикаментозного лечения. Об этом рассказала педиатр Ульяна Маркова, сообщает RT .

Острый насморк чаще всего вызывают вирусы. Отек и слизь помогают организму бороться с инфекцией, а реснички удаляют чужеродные частицы. Обычно насморк проходит за 7–10 дней, иногда симптомы сохраняются до двух недель.

Длительное применение сосудосуживающих капель может вызвать медикаментозный насморк.

Маркова пояснила, что спреи с морской водой очищают нос и увлажняют слизистую. Детям старше двух лет при сильном отеке можно кратковременно применять сосудосуживающие средства, соблюдая инструкцию. Дышать легче помогает прохладный влажный воздух.

Обратиться к врачу следует, если температура выше 38 градусов держится более трех суток, появились гнойные выделения с неприятным запахом, боль в пазухах или ухе либо состояние ухудшилось после улучшения. У детей до года возможен отит: о нем могут говорить отказ от еды и беспокойство при кормлении.