Педиатр Маркова объяснила, что детский насморк чаще всего не требует лекарств
Большинство случаев насморка у детей обходится без медикаментозного лечения. Об этом рассказала педиатр Ульяна Маркова, сообщает RT.
Острый насморк чаще всего вызывают вирусы. Отек и слизь помогают организму бороться с инфекцией, а реснички удаляют чужеродные частицы. Обычно насморк проходит за 7–10 дней, иногда симптомы сохраняются до двух недель.
Длительное применение сосудосуживающих капель может вызвать медикаментозный насморк.
Маркова пояснила, что спреи с морской водой очищают нос и увлажняют слизистую. Детям старше двух лет при сильном отеке можно кратковременно применять сосудосуживающие средства, соблюдая инструкцию. Дышать легче помогает прохладный влажный воздух.
Обратиться к врачу следует, если температура выше 38 градусов держится более трех суток, появились гнойные выделения с неприятным запахом, боль в пазухах или ухе либо состояние ухудшилось после улучшения. У детей до года возможен отит: о нем могут говорить отказ от еды и беспокойство при кормлении.