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    Врач Алмазова объяснила, как возникает зависимость от капель для носа

    Отоларинголог Алмазова: смена спрея не устраняет медикаментозный ринит

    Длительное применение сосудосуживающих капель может вызвать возвратный отек и постоянную заложенность носа. Об этом предупредила отоларинголог «СМ-Клиники» Анна Алмазова, сообщает RT.

    Речь идет о средствах с ксилометазолином, оксиметазолином и аналогами. После окончания их действия отек может усилиться, провоцируя повторное применение. Так развивается медикаментозный ринит. Непрерывное использование ограничивают несколькими днями — точный срок указан в инструкции.

    Это состояние отличается от алкогольной или наркотической зависимости: его поддерживают отек и страх остаться без носового дыхания. Возможны сухость, жжение, корки и снижение обоняния. Смена спрея или детская дозировка при постоянном применении проблему не решают. Гормональные назальные спреи такой зависимости не вызывают.

    Основа лечения — отказ от препарата, сразу либо постепенно по рекомендации врача. Специалист может назначить назальный глюкокортикостероид, солевые растворы и лечение причины насморка. Первое облегчение возможно через дни или недели, но после многолетнего использования восстановление иногда занимает месяцы.

    Увеличивать дозу и сочетать несколько сосудосуживающих нельзя. Операцию рассматривают при неэффективности лечения, значительном увеличении носовых раковин или анатомических нарушениях.

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