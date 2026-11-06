Врач Орехович предупредила, что бумажные носовые платки могут вызывать аллергию

По ее словам, многие производители используют переработанную макулатуру, для отбеливания которой применяют агрессивные вещества: хлорную известь, отбеливатели и промышленный тальк. Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение. Кроме того, бумага является абразивом, и ее частое трение оставляет микротравмы, что грозит попаданием бактерий, пишет НСН.

Орехович также рассказала об особенностях влажных салфеток. В их пропитке часто присутствуют спирты, которые нарушают защитный барьер и пересушивают кожу. Ранее отоларинголог Алексей Кошелев заявлял, что при насморке, который не проходит более 10 дней, необходимо обратиться к специалисту.