Подмосковный педиатр Мухамадуллина объяснила, как избежать аллергии на холод

Покраснение щек, зуд и появление волдырей после прогулки на морозе могут указывать на холодовую крапивницу у ребенка. О причинах такой реакции и способах ее профилактики рассказала педиатр детской поликлиники Можайской больницы Альмира Мухамадуллина.

По словам специалиста, холодовая крапивница отличается от обычной аллергии. При воздействии низких температур иммунные клетки кожи могут выделять гистамин, вызывающий покраснение, отечность и зуд. Особенно чувствительными к холоду бывают дети с атопическим дерматитом и другими аллергическими заболеваниями.

«Сосуды на холоде спазмируются, а при входе в тепло резко расширяются, и гистамин буквально заливает кожу. Именно поэтому появляются красные пятна, отек, а в тяжелых случаях — насморк по типу крапивницы даже от одного глотка ледяной воды или порции мороженого. Главная опасность такой реакции в том, что она может прогрессировать: от безобидных пятен на щеках до распространенной крапивницы по всему телу», — разъяснила доктор.

Для защиты кожи врач советует за 30–40 минут до выхода на улицу наносить специальный защитный крем, а также одевать ребенка по принципу многослойности, чтобы избежать переохлаждения.

Если неприятные симптомы повторяются, необходимо обратиться к педиатру. При необходимости специалист назначит антигистаминные препараты и подберет меры профилактики, которые помогут ребенку комфортнее переносить холодное время года.