Врач Шахмарданов предупредил, что больной с симптомами ОРВИ без температуры остается заразным для окружающих

Острая респираторная вирусная инфекция способна протекать без лихорадки, однако заболевший все равно остается заразным для окружающих. Об этом сайту «Вечерний Санкт-Петербург» рассказал доктор медицинских наук, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Одной из частых причин насморка, боли в горле и кашля без жара специалист назвал риновирус. Инфекция передается другим людям и может спровоцировать обострение бронхиальной астмы или хронических заболеваний легких. Без повышенной температуры может протекать и грипп — в частности, у вакцинированных, пожилых пациентов и людей с ослабленным иммунитетом.

Похожую симптоматику вызывают также сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирус. Эксперт напомнил, что при кашле дольше одной-двух недель или появлении одышки необходимо обратиться к врачу, а самостоятельно принимать антибиотики нельзя.