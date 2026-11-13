Врач Орехович предупредила о вероятности аллергии от бумажных салфеток при насморке

Бумажные салфетки могут провоцировать аллергию и раздражение кожи. Об этом сообщила врач-терапевт Марина Орехович, ее слова привел сайт «7 Дней» .

Как отметила доктор, салфетки делают из переработанной макулатуры, а для очистки и отбеливания применяют хлорную известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты и промышленный тальк. Эти вещества частично остаются на бумаге и могут раздражать слизистую.

«При насморке слизистая отечна и чувствительна. Частое трение сухой бумагой оставляет микротравмы — входные ворота для бактерий, поэтому кожа под носом краснеет, шелушится и болит», — рассказала Орехович.

Влажные салфетки, по ее словам, тоже пропитаны химикатами: метилизотиазолинон вызывает дерматит и аллергию, феноксиэтанол раздражает кожу и глаза, спирты пересушивают кожу, парабены и фталаты, а также ПАВ разрушают естественный барьер. Для носа такие салфетки не подходят.

Врач рекомендовала выбирать платки из 100-процентной целлюлозы без ароматизаторов и красителей, промокать нос, а не тереть, и использовать солевые растворы для очищения. Кожу после каждого высмаркивания стоит защищать кремом с пантенолом или вазелином.