Россиянам перечислили первые тревожные признаки старения

Человеческий организм может начать подавать тревожные сигналы старения, требующие обращения к специалисту, задолго до видимых изменений — медленная походка, нарушения памяти и другие. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

«Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, он стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», — сказала она.

Врач отметила, что специалистам уже хорошо известны факторы риска хронических заболеваний, связанных с возрастом. Прохождение диспансеризации позволяет выявлять их, а затем корректировать.

По ее словам, по всей стране создаются центры здорового долголетия. Там специалисты работают с предрисками, чтобы не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения.

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