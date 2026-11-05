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    Россиянам перечислили первые тревожные признаки старения

    Врач Ткачева назвала тревожными признаками старения нарушение памяти и зрения

    Фото: РИА «Новости»

    Человеческий организм может начать подавать тревожные сигналы старения, требующие обращения к специалисту, задолго до видимых изменений — медленная походка, нарушения памяти и другие. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

    «Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, он стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», — сказала она.

    Врач отметила, что специалистам уже хорошо известны факторы риска хронических заболеваний, связанных с возрастом. Прохождение диспансеризации позволяет выявлять их, а затем корректировать.

    По ее словам, по всей стране создаются центры здорового долголетия. Там специалисты работают с предрисками, чтобы не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения.

    Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов объяснил устойчивость термина «молодые пожилые люди». По его словам, представители старшего поколения становятся более активными, стремятся выглядеть моложе.

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