Стали известны регионы России с самой высокой продолжительностью жизни

Дагестан, Ингушетия и Москва входят в число российских регионов с наиболее высокой продолжительностью жизни. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«В Дагестане самая высокая продолжительность жизни, входит в первую тройку. Также входят Ингушетия и Москва», — сказал Онищенко.

Академик также отметил, что в Дагестане сохраняется положительный прирост населения. По его словам, республика отличается большим этническим разнообразием и считается самой многонациональной в России.

До этого Онищенко прогнозировал рост ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году. К 2036 году, по его оценке, показатель может достичь 81 года.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева ранее назвала среднюю продолжительность жизни в России.