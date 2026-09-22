Невролог Новоселов заявил, что частые падения у пожилых связаны с потерей мышечной ткани

Потери мышечной массы и возрастные изменения нервной системы увеличивают риск падений у пожилых людей. Даже падение с высоты собственного роста может привести к переломам из-за ослабления костной ткани на фоне остеопороза. Об этом сообщил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов в беседе NEWS.ru

Доктор подчеркнул, что старение является основной причиной падений. С возрастом теряется объем скелетной мускулатуры, и человек не может удержать равновесие, отметил сайт URA.RU.

Механизмы падений связаны с истощением мышечной ткани и нейродегенеративными процессами. Переломы же являются следствием остеопороза и потери объема и качества костной ткани.