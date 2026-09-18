Геронтолог Новоселов посоветовал поддерживать мышцы, память и финансовую устойчивость для продления жизни

Врач-гериатр Валерий Новоселов посоветовал для продления активной жизни развивать физические и когнитивные возможности, а также создавать финансовую подушку, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Геронтолог отметил, что человеку важно сохранять скелетную мускулатуру. Для этого, по его словам, необходимы силовые нагрузки.

«Нужно копить резервы: резервы скелетной мускулатуры, когнитивные резервы — то есть интеллект, память — и финансовую подушку», — сказал Новоселов.

Врач также рекомендовал учиться, читать, посещать выставки, слушать музыку и получать хорошее образование. Он пояснил, что мозг требует постоянной нагрузки, поскольку остается самой сложной и энергоемкой структурой организма.