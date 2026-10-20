Гериатр Павлова назвала регулярное забывание простых слов признаком опасных нарушений памяти

Трудности с подбором простых слов и дезориентация в знакомых местах указывают на серьезные сбои в работе памяти. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач общей практики, гериатр Елена Павлова.

По ее словам, легкие изменения памяти могут начаться после 30–40 лет, но выраженные проблемы чаще возникают после 50–60 лет. Насторожиться стоит, когда забывчивость нарушает привычную жизнь: человек регулярно пропускает важные события, теряется на знакомых маршрутах или забывает элементарные слова, отметило ИА НСН.

При этом осознание проблемы Павлова назвала хорошим прогностическим признаком, свидетельствующим о сохранении критики к своему состоянию. Врач добавила, что за подобными симптомами нередко скрываются стресс, недосып, депрессия, нехватка витаминов B12 и D либо нарушения в работе щитовидной железы. В таких ситуациях она рекомендовала обратиться к неврологу для оценки когнитивных функций.