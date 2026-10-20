Гериатр Ткачева рассказала, что в России зарегистрировано около двух миллионов пациентов с деменцией

Около двух миллионов жителей России страдают деменцией, однако официальный диагноз получает лишь небольшая часть пациентов. Об этом сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева, передает сайт KP.RU .

На форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» эксперт уточнила, что в 2023 году в стране зарегистрировали чуть более 52 тысяч человек с подтвержденной болезнью Альцгеймера. При этом необходимое лечение получают только 10% нуждающихся.

По данным московского исследования «Забота», среди посетителей поликлиник старше 65 лет нормальная работа мозга сохранилась лишь у 4,1%. У 46,5% выявили умеренные нарушения, а у 30% — легкие. Ткачева добавила, что контроль давления, сахара и веса снижает риск развития расстройств на 45%.