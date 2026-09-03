Гериатр Новоселов предсказал рост числа клиник для пожилых

Врач-гериатр Валерий Новоселов обозначил, что через 10–20 лет российская медицина станет более ориентированной на пожилых пациентов. Он ожидает роста числа гериатрических учреждений и пансионатов, сообщает ИА НСН .

С 1 сентября в России появилась специальность врача по медицине здорового долголетия. Такие специалисты должны выявлять риски заболеваний у возрастных пациентов до развития болезни.

Новоселов отметил, что в стране пока мало квалифицированных гериатров. До 2017 года их было около 200, сейчас — примерно 2 тысяч, однако неясно, сколько из них действительно работают по специальности.

«Медицина будет становиться все более гериатрической. Через 10–20 лет, думаю, детских поликлиник будет на порядок меньше, а количество гериатрических медучреждений возрастет», — сказал врач.

Он подчеркнул, что пожилым людям сейчас в основном рекомендуют больше двигаться, сбалансированно питаться и нормализовать сон. Эксперт также предостерег от назначения большого числа препаратов: прием более четырех лекарств одновременно он назвал тяжелым гериатрическим синдромом.