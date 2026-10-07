Гериатр Турыгин заявил, что когнитивно-моторные упражнения помогают сохранить активности в пожилом возрасте

Когнитивно-моторные тренировки помогают пожилым людям сохранять физическую форму, память и снижать риск деменции. Об этом «Российской газете» сообщил врач-гериатр геронтологического центра «Тропарево» Сергей Турыгин.

Специалист заявил, что после 40 лет человек теряет около 1% мышечной массы в год, а после 60 лет — до 3%. Из-за этого слабеют мышцы, ухудшаются координация и ловкость пальцев, отметил «Ридус».

По словам врача, полезно совмещать движение и умственную нагрузку: танцевать и считать шаги в обратном порядке, жонглировать и вспоминать слова, стоять на балансборде. Регулярные тренировки на балансировочной доске улучшают чувство тела и снижают риск падений на 30-40%.

Перед началом любых занятий Турыгин рекомендовал проконсультироваться с врачом, особенно при заболеваниях сердца и головокружениях.