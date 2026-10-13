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    Врач Уланкина предупредила о риске инфекций в банях и бассейнах

    В общественных банях, душевых и бассейнах можно заразиться кожными и другими инфекциями. Теплая влажная среда способствует распространению возбудителей, сообщила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, пишет RT.

    Грибки долго сохраняются на настилах, ковриках и плитке. Контакт босых стоп с зараженным полом может вызвать поражение кожи и ногтей, зуд, шелушение и трещины между пальцами.

    Стафилококки и стрептококки передаются через скамьи, поручни и дверные ручки. Через повреждения кожи они могут вызвать гнойники, воспаление волосяных луковиц или рожистое воспаление. Контактным путем также распространяются контагиозный моллюск и подошвенные бородавки.

    Синегнойная палочка в редких случаях вызывает зудящую сыпь после купания. Вдыхание аэрозоля с легионеллой из систем горячего водоснабжения иногда приводит к пневмонии. При заглатывании воды возможно заражение криптоспоридиозом и лямблиозом, но при соблюдении норм ее подготовки риск невелик.

    Уланкина посоветовала пользоваться личными тапочками, полотенцами, мочалками и расческами, обрабатывать руки после раздевалок и душевых. Повреждения кожи важно обрабатывать или ждать их заживления. При высыпаниях, ранах и признаках респираторной инфекции посещение общественных мест следует отложить.

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