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    Врач Чернышова объяснила осенний рост внебольничной пневмонии

    Роспотребнадзор отметил рост числа случаев внебольничной пневмонии в России. Преимущественно болеют взрослые, сообщает aif.ru.

    Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что внебольничная пневмония развивается за пределами стационара или выявляется в первые 48 часов после госпитализации.

    По словам врача, осенний рост заболеваемости ожидаем: начинается сезон респираторных инфекций, которые могут осложняться пневмонией. Скученность в школах, детских садах, вузах и офисах способствует распространению возбудителей. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом.

    Чернышова также отметила увеличение доли атипичных возбудителей, в том числе микоплазм и хламидий. С похолоданием активнее циркулируют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. У одних людей инфекция протекает легко, у других приводит к пневмонии, пишут «Известия».

    На фоне острых респираторных вирусных инфекций могут активироваться бактерии — стафилококки и стрептококки. Они также способны вызывать пневмонию при ослаблении организма, добавила терапевт.

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