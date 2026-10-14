Врач Чернышова объяснила осенний рост внебольничной пневмонии

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что внебольничная пневмония развивается за пределами стационара или выявляется в первые 48 часов после госпитализации.

По словам врача, осенний рост заболеваемости ожидаем: начинается сезон респираторных инфекций, которые могут осложняться пневмонией. Скученность в школах, детских садах, вузах и офисах способствует распространению возбудителей. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом.

Чернышова также отметила увеличение доли атипичных возбудителей, в том числе микоплазм и хламидий. С похолоданием активнее циркулируют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. У одних людей инфекция протекает легко, у других приводит к пневмонии, пишут «Известия».

На фоне острых респираторных вирусных инфекций могут активироваться бактерии — стафилококки и стрептококки. Они также способны вызывать пневмонию при ослаблении организма, добавила терапевт.