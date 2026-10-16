Врач Гаврикин предупредил об осложнениях при работе во время простуды
Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин предупредил: привычка переносить острые респираторные вирусные инфекции на ногах может привести к пневмонии и другим серьезным осложнениям, сообщает vse42.ru.
Специалист рассказал о рисках работы во время болезни. По его словам, прием таблетки и попытка перетерпеть симптомы вместо отдыха могут обернуться проблемами серьезнее насморка и кашля.
Среди возможных осложнений Гаврикин назвал бронхит, пневмонию, отит, синусит и миокардит. Врач отметил, что осенью риск особенно высок из-за переохлаждения.
При болезни специалист призвал оставаться дома. Такой режим помогает быстрее восстановиться и снижает риск заразить коллег, близких и случайных прохожих.
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