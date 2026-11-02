Житель Приморья скончался после 17 лет курения электронок
«112»: в Приморье умер 33-летний мужчина из-за курения вейпов
В Приморье скончался 33-летний мужчина, который 17 лет курил электронные сигареты. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Житель Кавалерово обратился к врачам, когда у него появилась сильная одышка. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, диссеминированный туберкулез и фиброз легких.
У него также развился острый лейкоз, а затем началась тяжелая дыхательная недостаточность. Пациента перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.
По словам врачей, к такому исходу привела совокупность факторов — туберкулез, длительное курение электронок и сопутствующие заболевания.
Ранее врач-оториноларинголог рассказал, что при курении вейпов образуется вовсе не безвредный водяной пар, а токсичный аэрозоль.