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    Житель Приморья скончался после 17 лет курения электронок

    «112»: в Приморье умер 33-летний мужчина из-за курения вейпов

    Фото: 360.ru

    В Приморье скончался 33-летний мужчина, который 17 лет курил электронные сигареты. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

    Житель Кавалерово обратился к врачам, когда у него появилась сильная одышка. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, диссеминированный туберкулез и фиброз легких.

    У него также развился острый лейкоз, а затем началась тяжелая дыхательная недостаточность. Пациента перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.

    По словам врачей, к такому исходу привела совокупность факторов — туберкулез, длительное курение электронок и сопутствующие заболевания.

    Ранее врач-оториноларинголог рассказал, что при курении вейпов образуется вовсе не безвредный водяной пар, а токсичный аэрозоль.

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